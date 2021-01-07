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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

MUŞ’ta, polisin narkotik köpekle bir araçta yaptığı aramada, çorap ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 255 gram eroin, 1,49 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muş'ta Özel Harekat ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir araçta narkotik köpekle yapılan aramada; çorap ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 255 gram eroin ile 1,49 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan biri 21 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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