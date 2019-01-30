AK Partili Ak'tan İYİ Parti Keçiören Teşkilatına ziyaret

AK Parti’nin yeniden aday göstermediği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dikkat çeken bir ziyarette bulundu. Ak, İyi Parti Keçiören Teşkilatını ziyaret etti. Dikkat çeken ziyaret, AK Parti’de tepkilere de neden oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak , dikkat çeken bir ziyarette bulundu. Ak, İyi Parti Keçiören Teşkilatını ziyaret etti.

TABLO HEDİYE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ak geçtiğimiz günlerde beraberindeki bir grup ile İyi Parti Keçiören İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ak ziyaretinde, İyi Parti Keçiören İlçe Başkanı Güçlü Şenel ’e bir tablo hediye etti.

AK Parti, Keçiören’de ikinci dönemi olan Mustafa Ak’ın yerine Turgut Altınok’u aday göstermişti. Görevi 31 Mart’ta sona erecek olan Mustafa Ak’ın, İyi Parti ziyareti dikkat çektiği gibi AK Parti’de tepkilere de neden oldu.

Mustafa Ak’ın, Turgut Altınok’un adaylığına tepkili olduğu, partisi ve bu ismin seçim çalışmalarına mesafeli durduğu ileri sürülüyor. İyi Parti Keçiören adayını henüz açıklamamışken, Mustafa Ak’ın bu ziyareti “İyi Parti’ye mi geçecek” sorularını akıllara getirdi.

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