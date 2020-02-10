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Mustafa Cengiz derbi için iddialı konuştu

Ezeli rakibini 20 yıldır deplasmanda yenemeyen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" dedi.
Mustafa Cengiz derbi için iddialı konuştu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı, şimdiden taraftarları sarmaya başladı.

Rakibini deplasmanda son olarak 1999 yılında yenebilen sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Cengiz, "Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil ve mümkün olan en az hakem hatası... Lehimize de hakem hatası istemiyoruz. Biz orada yenebiliriz de. 6-0 yenildik. O sene biz şampiyon olduk demiştim, Beşiktaş olmuş. Ben yanılmış olabilirim." şeklinde konuştu.

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