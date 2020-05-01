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Mustafa Cengiz halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Mustafa Cengiz halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı olmadığının tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, Cengiz'e şu ana kadar iki ünite kan verildiği kaydedilerek, "Tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan "geçmiş olsun" mesajı
Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan "geçmiş olsun" mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.

Fenerbahçe "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
Fenerbahçe Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'dan "geçmiş olsun" mesajı
Sivasspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz’in kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes Kulübünden "geçmiş olsun" mesajı
Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan "geçmiş olsun" mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'dan mesaj
Kayserispor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cengiz'e, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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