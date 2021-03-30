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Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa ettiğini duyurdu.
Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.

Cengiz'in “Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş” diyerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

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