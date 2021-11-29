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Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı.
Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Cengiz, Ulus'taki mezarlığa defnedildi.

NAAŞI TÖREN ÖNCESİ STADYUMA GETİRİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı Cengiz'in naaşı, cenaze töreni öncesi NEF Stadyumu'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.


Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz ile ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Her şeyden önce şu anda musallada hakka uğurlamakta olduğumuz Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten bu camianın içerisinde yöneticilikte bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi. Ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan Mustafa ağabeyimizi, inşallah cennetiyle cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah."

Türk futbolunun önemli isimleri cenaze töreninde

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir de Marmara İlahiyat Camii'nde Mustafa Cengiz için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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