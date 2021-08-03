  • BIST 1.408,810
  • Altın 489,01
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9850
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Mustafa Cengiz ve eski yöneticiler disipline sevk edildi

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz ile eski yönetim kurulu üyelerinin disipline sevk edildiğini ifade etti.
Mustafa Cengiz ve eski yöneticiler disipline sevk edildi

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, GSTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sanver, kongre üyelerinin, mayıs ayında yapılması gereken ve iptal edilen olağan seçimli genel kurul ile ilgili disiplin kuruluna başvurduğunu dile getirdi. Remzi Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplinkuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir" dedi. 

Remzi Sanver, Beşiktaşlı futbolcu Rosier'in Fatih Terim'le alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ilgili ise "Bir sporcunun sosyal medyada Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Fatih hocamız kendi öğrencilerinden, Galatasaray ise kendi sporcularından sorumludur. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübüne emanet ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor’dan geleceğe yatırım03 Ağustos 2021 Salı 12:04
  • Ferhat Arıcan, olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu03 Ağustos 2021 Salı 12:02
  • Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda03 Ağustos 2021 Salı 11:38
  • Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü03 Ağustos 2021 Salı 10:39
  • Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takımla çalıştı03 Ağustos 2021 Salı 08:50
  • 400 metre engellide 6. oldu03 Ağustos 2021 Salı 07:44
  • Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü03 Ağustos 2021 Salı 00:09
  • Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takımla çalıştı03 Ağustos 2021 Salı 00:09
  • Türk cimnastiğinin Tokyo 2020 gururu02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:31
  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti