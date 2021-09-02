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Mustafa Cengiz, yoğun bakımda tedavi altına alındı

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına
Mustafa Cengiz, yoğun bakımda tedavi altına alındı

Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

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