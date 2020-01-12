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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında sorun olduğu iddialarını reddeden Galatasaray Başkanı Cengiz, Başakşehir'in kiralık sözleşmesini feshettiği Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"TRANSFERDE EN DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ"

Henry Onyekuru'nun son durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Transferde Galatasaray için en doğru, uygun, optimum düzeyde işleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onyekuru çok şanssız ve ağır bir hastalık yaşadı, sağlık ekibimizi ve Yener Hoca'yı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptılar. Maalesef Nijerya'ya giderken ilaç almamış ve sıtmanın en tehlikelisine, ölümcül olanına yakalanmış. 48 saat içinde önlem alınmasa sonuçları çok kötü olabilirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

"NAZAR BONCUĞU TAKACAĞIZ"

Şimdi 2-3 hafta içinde inşallah düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz, Galatasaray'a aşık. Mesele sadece para değil. Bazıları buna inanmıyor ama oyuncularımız Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru iyileşecek. Luyindama da biliyorsunuz böyle şanssız sakatlandı. Afrika'ya gidene bir şey oluyor, artık nazar boncuğu takacağız herhalde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİK"

Transfer konusunda Fatih Terim ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, "Transfer için hocamızla stratejik toplantımızı yaptık. Orada bir plan yaptık, strateji belirledik. O öngörü içinde, elimizden geleni FFP çerçevesinde yapacağız" diye konuştu.

"ARDA TURAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Fatih Terim ile aralarında bir problem olup olmadığıyla ilgili olarak Cengiz, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.

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