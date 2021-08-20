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Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.
Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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