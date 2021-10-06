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Mustafa Destici: 2023 seçimlerinde tahminlerin ötesinde netice alacağımıza inanıyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, üye kampanyalarına hız verdiklerini belirtti.
Mustafa Destici: 2023 seçimlerinde tahminlerin ötesinde netice alacağımıza inanıyorum

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.


 

"ÜYE KAMPANYAMIZA HIZ VERDİK"


 

Büyük Birlik Partisi’nin kurulduğu günden bugüne çok sayıda ilke imza attıklarını söyleyen Destici, “Daha önce teşkilatımız olmayan il ve ilçelerimizde teşkilatlandık, üye kampanyamıza hız verdik. Kurulan kongre süreçlerini tamamlayan teşkilatlarımız ve üye sayısı itibariyle önemli bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişin oy oranlarımıza da olumlu bir şekilde yansıyacağına, 2023’te yapılacak seçimlerde, tahminlerin çok ötesinde bir netice alacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlıyoruz, güçleniyoruz ve güçlenerek büyüyoruz. İnançlarımızın, davamızın, camiamızın ve milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz, gayretlerimiz, hiç ara vermeden, aynı hızla devam edecek. Bu dönemde de inançlarımız ve ideallerimiz doğrultusunda, inandığımız doğruları dile getirmeye, meclis çalışmalarına ve milletimizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


 

"PROVOKASYON HAZIRLIKLARININ İŞARETİ"


 

Destici, dış kaynaklı terör sorunu ve Kürt meselesinin milletin birliğine, ülkenin bölünmezliğine zarar vereceğini belirterek, “Politik gerekçelerle istismar konusu yapılmasının, ülkemize ve milletimize telafi edilemeyecek zararlar verdiğini, tekrar, aracılığınızla milletimizle paylaşmak istiyorum. Bununla birlikte çok partili hayata geçtiğimizden beri, sayısız darbeye, müdahaleye, hükümet krizine neden olan planlayamayan, yönetemeyen, kalkınmayı, istikrarı, güvenliği sağlayamayan yapısal problemlerimizle ilgili tek kelime söyleyemeyen, tek çözüm önerisi getiremeyen siyasi anlayışın sahiplerinin, kendilerini ve varlık sebeplerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Bu bağlamda, ABD Temsilciler Meclisi’nde, Ülkü Ocakları’nın ‘terör örgütü’ olarak telaffuz edilmesini, Fransa’da, Marsilya Galatasaray maçı bahane edilerek, Fransız bir parlamenterin, Bozkurtlar adında bir örgütün varlığından bahsetmesini, aynı rahatsızlığın farklı yansımaları olarak gördüğümü ayrıca ifade etmek istiyorum. Son yaşananların, hazırlanmaya çalışılan yeni provokasyon hazırlıklarının bir işareti olduğunu düşünüyorum. Milletimiz, geçmişte tecrübe ettiğimiz, varlığına yönelen bu tip saldırıların tekrarlanmasına izin vermemelidir, izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

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