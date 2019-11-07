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Mustafa Destici'den Bülent Arınç'a sert tepki

Bülent Arınç'ın KHK sözleri tartışılmaya devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den Arınç'a tepki geldi. Arınç'ın sözleri için ''fecaat'' yorumunda bulunan Destici; ''Yüreğin yanacaksa şehitlerimize yansın'' dedi.
Mustafa Destici'den Bülent Arınç'a sert tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın KHK'lara ilişkin açıklamalarına, "Kanun hükmünde kararnameler için facia demek fecaattir." diyerek tepki gösterdi.

 Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Binası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkesin, ülkemizin terörle mücadelesine zarar verecek söz, fiil ve davranışlardan uzak durması gerekir." dedi.

Yüreğin yanacaksa şehitlerimize yansın

Destici; Bülent Arınç'ın, 'KHK'larla işlerinden kovulanları gördükçe yüreğim yanıyor.' sözlerine şöyle cevap verdi: "15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit verdik. Gölbaşı'nda 50'ye yakın Özel Harekat polisimiz hayatını kaybetti. Eğer yüreğin birileri için yanacaksa şehitlerimiz için yansın."

Hatalı kararlar için komisyon kuruldu

"Devlet elbette ki kendi varlığını korumak ve sürdürmek zorundadır." diyen Destici, "Darbe girişimini tüm unsurları ile bertaraf etmek adına bir süreç yaşandı. Bu süreçte olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal döneminde de kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı. İlk etapta belki hatalı kararlar verilmiştir. Bu hataların düzeltilmesi için olağanüstü hal komisyonu kuruldu. Kurulan bu komisyon 100 binlerce kararı araştırdı. Bu araştırmalar neticesinde 10 bine yakın kişi görevine iade edildi. Dolayısıyla hukuk bu konuda çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklaması fecaattir

Destici, sözlerine şöyle devam etti: "Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili çıkıp da faciadır demek bana göre fecaattir. Yapılan açıklama büyük bir yanlıştır. Bu yanlışa düşmemek lazım. Ülkemizin terörle mücadelesine zarar verecek söz, fiil ve davranışlardan herkesin uzak durması gerekir."

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