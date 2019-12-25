  • BIST 113.329
  • Altın 286,909
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,5872
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişi kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişinin yıl dönümü, Başkent’te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişi kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve dernekler, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümüne özel bir kutlama programı hazırladı.
         
BAŞKAN YAVAŞ’TAN TÜM BAŞKENTLİLERE DAVET

Atatürk’ün Ankara’ya gelişini tüm paydaşlarla ve Başkentlilerle birlikte kutlamak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Başkent’te kutlama programı 26 Aralık Perşembe günü başlayacak. İlk olarak Topraklık 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da geleneksel Sinsin Ateşi yakılacak.

ery_5236.jpg

27 Aralık Cuma günü Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törenlerin ardından saat 11.00’da Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında Garnizon Koşusu, saat 13.30’da ise Hacı Bayram Camii-1. TBMM arasında Milli Mücadele Başlangıç Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda saat 13.45’te kutlama töreni, saat 14.20’de ise Dikmen Caddesi-Gar arasında 84. Büyük Atatürk Koşusu düzenlenecek.

SEYMEN ALAYI VE MANGA KONSERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde saat 15.00’da Genelkurmay Kavşağı’ndan başlayıp Atatürk Bulvarı boyunca devam edecek olan ve Ulus Atatürk Anıtı önünde son bulacak Seymen Alayı yürüyüşüne Başkentliler de katılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı kutlama programı daha sonra 27 Aralık Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan’da kar seferberliği; ekipler hazır26 Aralık 2019 Perşembe 00:29
  • Gölbaşı'nda Camilerden sıcak su akacak26 Aralık 2019 Perşembe 00:28
  • Altındağ Belediyesi Hamamönü’ne 500 bin lale dikimi gerçekleştirdi26 Aralık 2019 Perşembe 00:26
  • Altındağ'da kadınların halı fabrikası kazanç kapısı oluyor26 Aralık 2019 Perşembe 00:26
  • Mamak'ta Erken Okuryazarlık Atölyesi25 Aralık 2019 Çarşamba 00:58
  • Kızılcahamam Belediyesi'nden tüm personele 2160 TL promosyon25 Aralık 2019 Çarşamba 00:56
  • Yenimahalle'de kursiyerler ihtiyaç sahipleri için “Bir İlmek Bin Yürek” projesi başlattı25 Aralık 2019 Çarşamba 00:43
  • Mamak'ta kışın da çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor25 Aralık 2019 Çarşamba 00:41
  • Kızılcahamam'da termal kaplıcalar denetlendi25 Aralık 2019 Çarşamba 00:38
  • Gölbaşı Belediyesi 2019 yılı çalışmalarını paylaştı25 Aralık 2019 Çarşamba 00:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti