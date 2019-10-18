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Mustafa Kemal dede sınırda torunlarına vatan sevgisi aşılıyor

Mustafa Kemal dede sınırda torunlarına vatan sevgisi aşılıyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Kemal Gören, sırtındaki Atatürk posterli Türk bayrağıyla her gün sınır hattında torunlarına Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Gören, sırtındaki Atatürk posterli Türk bayrağıyla her gün sınır hattında torunlarına Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi veriyor.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki bir mahallede ikamet eden, 15 torun sahibi 65 yaşındaki Mustafa Kemal Gören, vatan, bayrak ve Atatürk sevgisiyle dikkati çekiyor. Sırtına Atatürk posterli Türk bayrağı asan Mustafa Kemal dede, elinden tuttuğu torunlarına her gün sınır hattında, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in verdiği destansı mücadeleyi anlatıyor.

Mustafa Kemal dede sınırda torunlarına vatan sevgisi aşılıyor

Çevredekilerin de takdirini toplayan Gören, torunlarının vatan sevgisiyle büyümelerini istediğini ve bu konuda elinden geleni yaptığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın teröristlerin temizlenmesi için yürütüldüğünü aktaran Gören, şöyle devam etti:

"Torunlarıma sınırda neler olup bittiğini her gün gösteriyorum, nelerin yaşandığını anlatıyorum. Onlara verilen mücadele gelecekte örnek olsun diye göstermek mecburiyetinde hissediyorum. Torunlarım bilinçli yetişsin diye onlara gerçek bilgiyi vermek zorundayım. Okusunlar ve Türk askerlerine her zaman sahip çıksınlar diye onlara yaşananları anlatıyorum." 

"Canımızı veririz topraklarımızı vermeyiz"

Gören, vatan için canını seve seve verebileceğinin altını çizerek kahraman Türk askerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade eden Gören, şunları kaydetti:

"Ben askerimizin arkasındayım. Atatürk bu toprakları kurtardı ve bu vatanı bize emanet etti. Onun bize bıraktığı mirası korumak boynumuzun borcudur. Bu topraklar bize Atatürk'ün hatırasıdır. Canımızı veririz topraklarımızı vermeyiz çünkü bu topraklar bize Atatürk'ün emanetidir. Onun için emanete ihanet edemeyiz. Bizim imanımız, dinimiz ve askerimiz güçlüdür. Allah askerimizle beraber olsun, Mehmetçik'in yardımcısı olsun. Millet olarak arkalarında dik durmaya devam edeceğiz."

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