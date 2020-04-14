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Mustafa Kutlu Ve Kitapları Bize Neyi Anlatır?

Korona virüs salgını dolayısıyla evlerden çıkılmayan bu dönemlerde kitaplar, ilk adresimiz oldu. Karantinada yeni kitap ve yazarla tanışmak isteyenler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da okunmasını önerdiği Mustafa Kutlu’yu ve kitaplarını ele aldık.
Mustafa Kutlu Ve Kitapları Bize Neyi Anlatır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gençler başta olmak üzere insanlara iki yazarın okunmasını tavsiye etmişti. Tavsiye ettiği yazarlardan biri klasikleri ile tüm dünyaya mâl olmuş olan usta yazar Tolstoy, diğeri de son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tavsiyesi üzerine birçok bakan ve milletvekili de vatandaşlara Mustafa Kutlu’nun kitaplarını hediye etti ve bu durum ülkemizde güzel bir kampanyaya dönüştü.

Fahrettin Koca’nın okunmasını tavsiye ettiği iki büyük yazarın ortak özelliği de ihtirasları için, insanlığı yok sayan, maddiyat ve dünya çıkarları için insanlığından vazgeçmek zorunda kalan insanların sıkıştığı cendereyi anlatmaktadır. Çoğumuz Tolstoy’u Mustafa Kutlu’ya nazaran daha çok tanıyor ve biliyoruz. 
Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Mustafa Kutlu, hikayeleri ile tanınmıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlık yapan Mustafa Kutlu, en son Dergah Yayınları çatısı altında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

MUSTAFA KUTLU, KİTAPLARINDA NE ANLATIR?

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Mustafa Kutlunun kitapları, okuma alışkanlığı kazanmak isteyen ya da okuma dünyasına iyi bir başlangıç yapmak isteyenlerin ilk tercihi olabilir. Zira Kutlu’nun dili, “Bunu ben de yazabilirim” denecek kadar sade ama yazılamayacak kadar anlamlıdır.

Kendi diliyle onun hikaye ve romanlarının baş karakterleri daima hayatın içinde olan insanlardır. Kahvede ölmeyi bekleyen bir emekliden, köyünden şehre gelip köşe başı tutmaya çalışan bir gencin yaşadıkları, Mustafa Kutlunun eserlerinde hayat bulur. Modernleşme çalışmalarına başlandığı, köyden kente göçün yaşandığı dönemler onun kitaplarının yaşandığı dönemdir. 

Mustafa Kutlu’nun kitapları, modern zamanlarda sıkışan insanların, bu çağa ayak uyduramayanların ve kendini yalnız hissedenlerin yalnız olmadığını hatırlatan kitaplardır. Hayata dair yeni bakış açısı kazanmak isteyen, umudunu kaybetmek istemeyen ya da hayatın gerçeklerini hatırlamak isteyenlerin elinden bırakamayacağı eserlerle en kısa zamanda buluşmanızı tavsiye ediyoruz.

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİ 

HİKAYELERİ
Ortadaki Adam (1970)
Gönül İşi (1974)
Yokuşa Akan Sular (1979)
Yoksulluk İçimizde (1981)
Ya Tahammül Ya Sefer (1983)
Bu Böyledir (1987)
Sır (1990)
Arkakapak Yazıları (1995)
Hüzün ve Tesadüf (1995)
Uzun Hikaye (2000)
Beyhude Ömrüm (2001)
Mavi Kuş (2002)
Tufandan Önce (2003)
Rüzgarlı Pazar (2004)
Chef (2005)
Menekşeli Mektup (2006)
Kapıları Açmak (2007)
Huzursuz Bacak (2008)
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)
Zafer yahut Hiç (2010)
Hayat Güzeldir (2011)
Anadolu Yakası (2012)

DENEME
Şehir Mektupları (1995)
Akasya ve Mandolin (1999)
Yoksulluk Kitabı (2004)

İNCELEME
Sait Faik'in Hikaye Dünyası (1968)

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