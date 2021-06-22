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Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

Daha önce Covid-19 geçiren ve solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi.
Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

Tecrübeli teknik adamın enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için KTÜ Farabi Tıp Fakültesi’nde entübe edildiği aktarıldı.

Prof. Dr. Tekinbaş: Dün akşam solunum sıkıntısı arttı

Akçay'ın doktoru Prof. Dr. Tekinbaş: 2.5 ay önce hastamız covid geçirmişti, akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. İlaç tedavisi ve oksijen tedavisi alıyordu. Yoğun bakımda tedavi devam ederken dün akşam solunum sıkıntısı arttı. Entübe edildi. Tedavi süreci devam ediyor.

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