Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı

Koronavirüs tedavisi dolayısıyla yoğun bakımda olan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın son durumuyla ilgili olarak KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği'nden bir açıklama geldi. Akçay'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, solunum yetmezliği çektiği ve bu sebeple yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

FİNALDE TAKIMININ BAŞINDA OLMAK İSTEDİ

Misli.com 2'nci Lig Play-Off Finali'nde 28 Mayıs 2021 tarihinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın hastalığından dolayı takımın başında yer alamayacağı belirtilmişti. Ancak, tecrübeli çalıştırıcı takımını yalnız bırakmak istemediği için maç boyunca yedek kulübesinde bulunan oksijen tüpünden destek almıştı. Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına ise rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı.