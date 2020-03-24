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Mustafa Sagir kimdir? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Mustafa Sagir kim?

TRT’de yeni yayınlanmaya başlayan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde gördüğümüz Mustafa Sagir kim? Kurtuluş tarihimizdeki Mustafa Sagir İngiliz casusu mu? Tüm soruların cevabı haberimizde…
Mustafa Sagir kimdir? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Mustafa Sagir kim?

Hindistan’ın Mumbai kentinde kimsesi bir çocuk olan Mustafa Sagir İngiliz bir albay tarafından alınıyor ve İngiltere’ye götürülüyor. İngiltere’de yetiştirilen Mustafa Sagir, İngiliz gizli servisinin önemli bir ajanı haline geliyor. Anadili Hintçe dahil, İngilizce, Arapça, Farsçayı ve Türkçe konuşabiliyordu.

 Mustafa Sagir kim?  Mustafa Sagir İngiliz Casusu mu?  Mustafa Sagir Atatürk'e zarar verdi mi?

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1921 yılı başında İstanbul'da Türk-Hint Uhuvvet-i İslamiye Cemiyeti'ni kurdu.

Mustafa Sagir İstanbul'da Milli Mücadele için faaliyet gösteren haber alma teşkilatı Karakol Cemiyeti'ne girerek Ankara Hükümeti'ne destek olan milliyetçileri İngiliz İstihbaratına raporladı. İngilizlerce 17 gün tutuklama gördü.

Mustafa Sagir 1920 Aralık ayında İnebolu ve Kastamonu üzerinden Ankara'ya geldi. Karakol Cemiyeti'ne üye olduğu bilinen Hint Müslümanı olması sebebiyle ilgi ile karşılandı ve Ankara'ya geçmesine müsaade edildi.

 Mustafa Sagir kim?  Mustafa Sagir İngiliz Casusu mu?  Mustafa Sagir Atatürk'e zarar verdi mi?

Ankara'da Mehmet Akif Ersoy ile samimiyet kurdu. Ankara'da Akif'in Taceddin Mahallesi'ndeki evine gidip gelmeye başladı. Akif'in evini posta adresi olarak vermişti. Mehmet Akif, Hindistan ve Mısır ve İstanbul'dan gelmekte olan çok sayıda mektuba hayret ediyordu. Bir gün bir mektubu yanlışlıkla yırttığında içinden boş bir kâğıt çıktığını gördü ve buna bir anlam veremedi.

Diğer mektuplar da incelendiğinde hepsinde sadece biri iki satır yazı olduğu ve sayfanın geriye kalanının tamamen boş olduğu görüldü. Günün şartlarında kimyager Avni Refik Bey'in yaptığı laboratuvar incelemesi sonunda mektupların görünmez mürekkeple şifreli olarak yazıldığı anlaşıldı. Kütahya milletvekili Cevdet Barlas, Elazığ milletvekili Hüseyin Gökçelik, Cebelibereket milletvekili İhsan Eryavuz ve Gaziantep milletvekili Ali Kılıç'tan oluşan Ankara İstiklal Mahkemesi heyeti tarafından Mustafa Sagir casusluktan suçlu bulunarak idama mahkûm edildi. 24 Mayıs 1921 tarihinde Ankara'da Karaoğlan Meydanı'nda (bugünkü Ulus Meydanı) Mustafa Sagir'in idam cezası uygulandı.

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