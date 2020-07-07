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Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı oldu

TBMM, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. Yapılan oylamalarda 3. turun sonunda 328 oy alan Mustafa Şentop ikinci kez TBMM Başkanı seçildi.
Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27. dönem ikinci devrede görev yapacak Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

OYLAMAYA 557 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı oldu

MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

Seçimin ilk iki tur oylamasında hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Yeniden Meclis Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop, oylama sonrası Genel Kurul'da teşekkür konuşması yaptı.

"ADALET VE TARAFSIZLIKLA HİZMET EDECEĞİM"

Şentop, AK Parti ve MHP grubuna, rakiplerine ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden addettiğim AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi artık seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra, Anayasa, İçtüzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

"MİLLET İRADESİNİN TECELLİGAHI"

Meclisin milletin iradesinin tecelligahı olduğunu belirten Şentop, “En zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekânı ortak aklın, Millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millette karşılığı olan her fikrin, telakkînin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekândır. Türkiye’yi hedef almadığı, sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşum, bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir” dedi.

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