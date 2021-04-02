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Mustafa Şentop'tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Şentop yaptığı son dakika açıklamasında, " Yeni bir anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım" dedi.
Mustafa Şentop'tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Şentop, "Bütünüyle yeni bir anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da “100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu”nun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Şentop, "Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır." ifadelerini kullandı.

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