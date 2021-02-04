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Mustafa Varank Clubhouse'a katılan ilk bakan oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Clubhouse’da TEKNOFEST 2021 yayınına katılarak platforma üye olan ilk bakan oldu. Bakan Varank, TEKNOFEST ve Türkiye’nin teknoloji politikalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Mustafa Varank Clubhouse'a katılan ilk bakan oldu

Yeni ses temelli sosyal medya platformu Clubhouse’da dün TEKNOFEST 2021 yayını gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu yayına katılarak Clubhouse’u kullanan ilk bakan oldu. TEKNOFEST 2021 hakkında konuşmaların yapıldığı odaya katılan Bakan Varank, davetiyeyle üye olunan uygulamaya üye olan sayılı kişiler arasında yer aldı. 

İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR

Bakan Varank, tersine beyin göçü ile ilgili “Biz yurtdışında ülkesini temsil eden bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz. Bir vatandaşımız aklının bir köşesinde ülkesine hizmet etme varsa bununla gurur duyuyoruz. Ancak bizim nitelikli insanlara ihtiyacımız var. AR-GE’ye çok yatırım yaptık ve insan kaynağına ihtiyacımız var” dedi.

Varank yurtdışındaki Türk bilim insanlarını teşvik ettiklerini, 117 üst düzey bilim insanımızın Türkiye’ye dönerek uluslararası araştırmalar yürüttüğünü söyledi. Bakan Varank “Çok iyi bir teşvik sistemimiz var” diye konuştu.

Clubhouse‘a katılan ilk bakan Mustafa Varank için , TEKNOFEST 2021 hakkında öne çıkan bilgiler de konuşuldu. Kanalda TEKNOFEST yönetiminde yer alan kişilerin olduğu da görüldü.

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