  • BIST 1.546
  • Altın 412,164
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Mustafa Yılmaz: Antalyaspor inşallah kupayı alır

Antayaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, "İnşallah bu sene Antalya'dan Antalyasporumuz şampiyon olur ve kupayı alır." dedi.
Mustafa Yılmaz: Antalyaspor inşallah kupayı alır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivaspor'u 1-0 yenip, kupada yarı finale yükselen Antalyaspor'da Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, maçın arından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir üst tura yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, "Dün Antalya takımlarımızdan Alanyaspor, Galatasaray'ı geçerek bir üst tura çıktı. Bizde bugün Sivas'ta Sivasspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldik. Önümüzdeki maçımız yine iki Antalya takımı arasında olacak. Hak eden inşallah Antalya'dan şampiyon olur. Ben Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonraki lig maçlarında başarılar diliyorum. Gerek Antalyaspor, gerekse Alanyaspor Süper Lig'de kardeş takımlardan bir tanesi. Geçen senede yine Sivasspor'u Antalya'da oynadığımız maçta geçerek bir üst tura yükselmiştik. Alanyaspor'da Galatasaray'ı geçerek yükselmişti ama biz bir sonraki yarı finalde kaybetmiştik. İnşallah bu sene Antalya'dan Antalyaspor'umuz şampiyon olur ve kupayı alır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık11 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • Milli judocular Tokyo Olimpiyatları'nda zirveyi hedefliyor11 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • Milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı11 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi11 Şubat 2021 Perşembe 10:37
  • NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru11 Şubat 2021 Perşembe 10:37
  • Su altı sporlarında Avrupa ve dünya şampiyonaları Türkiye'de yapılacak11 Şubat 2021 Perşembe 10:36
  • Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış11 Şubat 2021 Perşembe 10:32
  • Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor11 Şubat 2021 Perşembe 10:21
  • İtalya Kupası'nda Atalanta finale yükseldi11 Şubat 2021 Perşembe 09:35
  • Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı11 Şubat 2021 Perşembe 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti