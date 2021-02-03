  • BIST 1.534
  • Altın 421,119
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin

ANTALYASPOR Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Veysel’in oyundan atılma kararının forma rengine göre verildiğini belirtti.
Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin

Mustafa Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Süper Lig’de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70’inci dakikasında Ulusoy’un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir. Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçede karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken ‘devam’ kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır. Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki, hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız. Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu’na, oyuncumuz Veysel’in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye’de hiçbir maç yönetmemesidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'da başlayacak03 Şubat 2021 Çarşamba 16:31
  • Süper Lig kulüplerinin ara transfer maliyeti 288 milyon lira03 Şubat 2021 Çarşamba 16:31
  • Spor dünyasının yorulmayan yıldızları03 Şubat 2021 Çarşamba 11:38
  • Toronto Raptors, Fred VanVleet'in 54 sayısının yardımıyla kazandı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:37
  • FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
  • Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Inter'i yenerek avantajı yakaladı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından02 Şubat 2021 Salı 19:43
  • Fenerbahçe Başkanı Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik02 Şubat 2021 Salı 19:38
  • Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek02 Şubat 2021 Salı 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti