Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve

Ankara'nın Mamak ilçesindeki kafede, 10 Kasım'da müşterilere, üzerine 'Atatürk' imzası yapılan kahve ikram edildi.

Mamak'taki alışveriş merkezinde bulunan kafenin işletmecisi Alican Fidan ve çalışanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışanlar, kahvelerin üzerine yine kahveyle 'Atatürk' imzası yaptı.

Özenle hazırlanan kahveler, müşterilere ikram edildi. Kafe işletmecisi Alican Fidan, "Atatürk'ü hatırlatmak amacıyla kahvelerimizi ve pastalarımızı 'Atatürk' imzasıyla servis ediyoruz. Dünyaya imzasını atmış bir liderin imzasını pasta tabaklarına ve kahvelerin üzerine atmak bizim için büyük bir onur, amacımız 10 Kasım’da Atatürk’ü hatırlatıp yaşatabilmektir" dedi.