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Müşterilere, patenle çay servisi yapıyor

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde restoranda garson olarak çalışan Burhan Bayam (23), müşterilere patenle servis yapıyor.
Müşterilere, patenle çay servisi yapıyor

İncesu ilçesinde yaşayan Burhan Bayam, 6 yıl önce patenle kayan bir arkadaşından etkilenerek, eğitim almaya başladı. Eğitimini tamamlayan Bayam, İncesu Belediyesi'ne ait Marina Sosyal Tesisleri'nde garson olarak çalışmaya başladı. Bayam, burada da müşterilerine patenle servis yapıyor. 

'PATENİMİ YANIMDAN AYIRMAK İSTEMEDİM'

Bayam, işletmeye gelen müşterilerin ilk başlarda paten ile servis yapılmasına şaşırdıklarını söyledi. Bayam, "Marina’da sadece ben paten ile servis yapıyorum. Diğer arkadaşlarım normal şekilde servis yapıyorlar. Ben de 6 yıldır paten ile uğraştığım için burada da patenimi yanımdan ayırmadım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Hızlı olmam da bu durumda etkili oluyor. Fotoğraf çekinenler oluyor. Bu durum da beni daha çok motive ediyor. Ben paten ile kayarak servis yaptığım için anında müşterinin yanına ulaşabiliyorum. Hızlı olmamdan dolayı müşterilerimizin sürekli aradığı garson oluyorum" dedi.

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