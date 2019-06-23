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Müşterilerine yaptığı 'çaman'ı, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kasaplık yapan Metin İnal, et satışı dışında 30 metrekarelik iş yerinin arka tarafında Maraş biberinden günlük 5 kilo çaman yaparak satmaya başladı.
Müşterilerine yaptığı 'çaman'ı, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kasaplık yapan Metin İnal, et satışı dışında 30 metrekarelik iş yerinin arka tarafında Maraş biberinden günlük 5 kilo çaman yaparak satmaya başladı. Müşterilerinin ilgisinin ardından seri üretime geçen İnal, "Şimdi günlük 5 ton çaman üretiyoruz. Yurt içinin yanı sıra yoğunlukla gurbetçilerin yaşadığı yurt dışına da ihraç ediyoruz" dedi.

2 çocuk babası Metin İnal, 2005'de Afşin'de kasap dükkanı açtı. İnal, et satışı dışında 30 metrekarelik iş yerinin arkasında Maraş biberi, kemik suyu ve 7 çeşit baharat kullanarak çaman yaparak, bunu müşterilerine satmaya başladı. Günlük 5 kilo çaman yapan İnal, müşterilerinden olumlu dönüşler alınca seri üretime karar verdi. 2007 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) yerel işletmelere maddi destek verdiğini duyan Metin İnal, proje hazırlayıp başvuruda bulundu. 170 bin liralık projesine 85 bin lira destek alan İnal, 150 metrekarelik iş yerinde üretim bandı kurarak seri üretime geçti.

AVRUPA'DA TÜRK VE YABANCI MARKETLERDE SATILIYOR

Kurduğu üretim bandı ile günlük 5 kilo olan üretimini 3 tona çıkardığını belirten Metin İnal, başarısını şöyle anlatı:

"2005 yılında Afşin'de kasap dükkanı açarak bu işe başladım. Amatör şekilde iş yerimin arka tarafında üretip müşterilere satıyordum. Rağbet görünce seri üretimine başladık. 2007 yılında proje hazırlayarak DOĞAKA'ya başvurdum ve aldığım destekle seri üretim bandı kurdum. Daha sonra piyasa araştırması yapıp, değişik şehirlere ve ülkelere satış yapmaya çalıştım ve başardım. Türkiye'de 35 ilde bayilik var. Ayrıca yurt dışında Avrupa ülkelerinde satışı devam ediyor. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'daki Türk marketleri ile yabancı marketlere çaman ihraç ediyorum."

500 BİN LİRALIK  YENİ YATIRIM

Bundan sonraki hedefinin uluslararası fuarlara katılıp, gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki satış noktası sayısını artırmak olduğunu belirten Metin İnal, 500 bin liralık yeni bir yatırım yaptığını söyledi. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle Temmuz ayında açmayı planladığı yen tesisle günlük üretimini 10 tona çıkaracağını belirten İnal, "Şu anda 500 metrekare kapalı alanı olan yeni bir tesis yapıyoruz, üretime orada devam edeceğiz. Ondan sonra da uluslararası marketlere sunacağız, çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz" dedi.

Metin inal ayrıca, yeni yatırım yapmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere DOĞAKA ve TKDK gibi kurumların çağrı ilanlarını yakından takip etmelerini, iyi bir proje hazırlamaları durumunda yapmak istedikleri işle ilgili ciddi destek alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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