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Müşterinin otomobiliyle polisten kaçmaya çalıştı, kaza yapınca yakalandı

Adana'da müşterinin oto yıkama dükkanına bıraktığı otomobil ile gece dışarıya çıkan ve polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı.
Müşterinin otomobiliyle polisten kaçmaya çalıştı, kaza yapınca yakalandı

Gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, tehlikeli araç kullandığı ve kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 01 BS 676 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre devam eden kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, Koza Mahallesi Ayçiçeği Sokak'ta telefon direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Hüseyin P. ve yanındaki arkadaşı, gözaltına alındı.

MÜŞTERİNİN OTOMOBİLİ İLE GEZDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede, Hüseyin P.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve otomobilin de şüphelinin çalıştığı oto yıkamacıya temizlenmesi için bırakılan müşteri aracı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye, tehlikeli ve ehliyetsiz araç kullandığı için trafik yönünden, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari yönden cezai işlem uygulandı. Sürücünün yanındaki arkadaşına da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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