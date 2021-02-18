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'Mutant virüsler yüzde 30 daha bulaştırıcı; tedbirler de aynı oranda artırılmalı'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana'da vakaların pik yaptığı 2020 yılının kasım, aralık aylarına göre yoğun bakımlardaki hasta sayılarının kısıtlamalarla birlikte yarı yarıya azaldığını bildirdi. 
'Mutant virüsler yüzde 30 daha bulaştırıcı; tedbirler de aynı oranda artırılmalı'

Özellikle son aylarda kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş olduğunu, bu durumun yoğun bakımlara da yansıdığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Özellikle kasım, aralık ayına göre yoğun bakımlarımızda çok şükür ki yarı yarıya hasta sayılarında azalma görüyoruz. Tabi bu virüsün etkinliğini yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu tamamen alınan önlemlerin, kısıtlılıkların uygulanması anlamına geliyor. Hasta ya da vaka sayısı ne kadar azalırsa, yoğun bakımlarda da ağırlaşan hasta sayısı o kadar azalıyor" dedi.

'YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTA SAYISI AZALDI'

Yoğun bakımlardaki doluluk oranının son günlerde azaldığını dile getiren Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "En kırılgan yaş grubumuz özellikle 65 yaş üstü gruplar. Ağırlıklı olarak yoğun bakımlarda bu grupları tedavi etmeye devam ediyoruz. Ancak yine 40'lı-50'li yaşlardaki hastalarımız da zaman zaman kötüleşebiliyor, yoğun bakım tedavisi görebiliyorlar. Yine de bugünlerde yaşlı hasta grupları biraz daha diğerlerine daha yüksek seviyede. Çocuklarda biraz daha şanslıyız. Hastaneye yatmak zorunda kalan çocuklarımızın sayısı da bir miktar azaldı. Bunlar daha çok kronik rahatsızlıkları, eşlik eden başka hastalıkları olan çocuklarımız ama sayıca çok yüksek değil. Dolayısıyla erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da bir azalma var" diye konuştu. 

'MUTANT VİRÜSLER YÜZDE 30 DAHA BULAŞICI'

Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de görülen mutant virüslerin en önemli özelliğinin en az yüzde 30 oranında bulaşıcılığının fazla olması olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gündüz, buna yönelik alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Bizim şu ana kadar aldığımız verilerden elde ettiğimiz sonuç; mutasyona uğrayan virüslerin daha hızlı bulaştığıdır. En az 3'te 1 oranında daha hızlı bulaşıyor, bu daha da yüksek olabilir. Bu bilgiye kesin sahibiz ancak mutasyona uğramış virüslerle hasta olanların daha ağırlaştığına dair elimizde herhangi bir veri yok. Bu konuda da henüz yoğun bakımlara daha hızlı geçiyorlar diye bir şey söylemek mümkün değil. En az 3'te 1 oranında hızla bulaşan mutant virüsler varken kişisel koruyucu tedbirlerimizi de en az bu oranda artırmalıyız. Mesafeyi yine 3'te 1 oranda artırmalıyız. Maskeyi daha doğru kullanmalıyız. Kapalı ortamlarda çok uzun süre kalmamalıyız. Kalmak zorundaysak havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Virüsün artışını engellememiz tedbirlerle olacak. Çünkü henüz toplumun tamamı da aşılanmadı. Aşı takvimi devam ediyor. Toplumun önemli bir kısmı aşılanana kadar bu mutant virüslerin de varlığını bilirken tedbirlerimizi yarı yarıya artırmamız son derece önemli. Buna da muhtemelen bahar ayının sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor"

Kaynak: Haber Kaynağı
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