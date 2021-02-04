Müteahhitlerden o uygulamaya tam destek geldi

Binalarda yağmur suyunun toplanması ve çevre düzenlemesinde kullanılması zorunluluğuna Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği tam destek verdi.

Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Hamza Can, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sisteminin zorunlu hale getirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, “Isı yalıtımı ile ilgili yapılan değişiklikten sonra en radikal ve çevreci yaklaşım bu yeni uygulamadır. Küresel ısınma ve şehir nüfuslarının çok artması suyun ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu uygulama içme suyu kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Bakanlığımızın koyduğu bu zorunluluğu bizler gönüllü olarak uygulamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Yeşil ve akıllı binaların gelecekte kaçınılmaz bir ihtiyaç olacağını kaydeden Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Bu tür düzenlemeler yeşil ve akıllı binalara bir ön hazırlıktır. Kendi enerjisini üreten, kendi atığını ayrıştıran binalar geleceğin şehirlerinde en çok tercih edilen konut türleri olacaktır. Bu yolda atılan adımların yanındayız” şeklinde konuştu.

YAPI DENETİM ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK

İnşaatlarda kullanıma yönelik getirilen zorunlulukların, yeniliklerin aynı zamanda inşaat maliyetlerini yükselttiğine dikkat çeken MİMDER Başkanı Hamza Can, “Bizim itiraz ettiğimiz en önemli husus yapı denetimi uygulamasıdır. Bu yıl yapı denetim ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yapı denetimi ücretlerine yapılan son zamlardan sonra bu tür firmalar müteahhitlerden daha çok kazanmaya başlamışlardır. Üstelik hiçbir ekonomik risk üstlenmeden” eleştirisinde bulundu.

HAKSIZ KAZANÇ

Yapı denetim firmalarının 50 bin metrekarelik bir inşaattan 4-5 milyon lira denetim ücreti aldığını aktaran Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Yapı denetimi inşaat maliyetlerimizi en çok artıran husus budur. Bu miktar inşaat maliyeti üzerine yüzde 6 maliyet anlamına geliyor. Yapı denetim firmaları ruhsat aşamasında iş bitimine kadar alacaklarının tamamını da konut satılsın, satılmasın tahsil etmektedir. Böylece elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan milyonlarca lira haksız kazanç elde etmektedirler.

KAMU BİLE YÜZDE 45’LERE KADAR KIRIM YAPABİLİYOR

Özel binaların yapımını denetleyecek yapı denetim kuruluşlarının Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi durumunun da serbest piyasa koşulları ile çatıştığını anlatan Başkan Hamza Can, “Resmi ihalelerde bile yüzde 45’lere kadar kırım olabiliyor. Yapı denetim firmalarının elektronik ortamda belirlenmesi sebebiyle fiyat üzerinden kırım şansımız ortadan kalktı. Artık yapı denetim, proje ve inşaata hazırlık maliyetleri neredeyse iki katına çıktı. Yapı denetimi ve müteahhitlerin anlaşmasına yönelik uygulamada herhangi bir sorun olmamasına karşın yapılan düzenleme maliyetlerimizi ve riskimizi artırmıştır” dedi.

YAPI DENETİMİNİ YEREL YÖNETİMLER ÜSTLENSİN

Yapı denetimlerinin yerel yönetimler tarafından yapılması halinde maliyetlerin düşeceğini ve belediyelere aynı zamanda kaynak olacağını belirten MİMDER Başkanı Hamza Can, “Zor durumda olan inşaat müteahhitlerinin, yapı denetimi ve inşaat maliyetinin altından kalma şansı kalmamıştır. Müteahhitlerimiz gerektiğinde yapı denetim firmaları ile pazarlık yapabiliyor ve zaman zaman da borcuna karşılık daire verebiliyordu. Yeni sistemde bu durum da ortadan kalkmıştır. Müteahhitlerimizin önünün açılması hem istihdama hem de kentsel dönüşüme ciddi katkılar sağlayacaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.