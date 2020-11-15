Gazetemize konuşan Emlakçı Murat Altınok, Keçiören’in ve Ankara’nın parlayan yıldızı olarak adlandırılan site tarzı planlı yapıların yükseldiği Ovacık’a ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Altınok, müteahhitleri Ovacık’a davet etti.

Keçiören’de 15 yıldır emlakçılık yapan Murat Altınok, site tarzı planlı yapıların yükseldiği yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla kaplı olan Ovacık’ın ilçenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti. Altınok, inşaatların sürdüğü Ovacık’ın planı, projesi, yapıları, yeşil alanı ve sosyal donatı alanlarıyla Başkent’in en prestijli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Ovacık’ta inşaatların tamamlanmasıyla Ankara’nın en çok tercih edilen yerleşim yerlerinden olacağını iddia eden Altınok, “Burada projeler yarışıyor. Ankara’nın en iyi lokasyonu olduğu söylenen Çayyolu ve Yaşamkent’teki dairlerden daha büyük ve daha iyi daireler var burada. Ankara’nın en iyi en akıllı daireleri burada yapılıyor. Buraya gelen bir daha gitmek istemiyor. Proje tamamlandığında 150 bine yakın kişinin burada yaşamasını bekliyoruz” dedi.

YEŞİLE, SOSYAL DONATIYA DOYACAKSINIZ

Ovacık’ın yerlisi olduğunu belirten Murat Altınok, “Burası her şeyiyle mükemmel bir yer. Altyapısı, ulaşım planı, çevre düzenlenmesi en ince ayrıntısına kadar planlanmış. Büyük parsellere site tarzı yapılanma yapılıyor. 13 ve 34 katlar arasında sosyal donatılara sahip site şeklinde binalarımız yükseliyor. Burası Ankara’da yeni, nezih, ferah, sakin bir ortam isteyenlerin adresi oluyor. Burada sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, mesire alanı, park, AVM gibi pek çok imkan da bulunuyor. Çoğu noktaya yakın. Çevre yolu hemen dibimizde. Keçiören’deki mahalleler arasında en çok şekil alana sahip Ovacık’tır. Burada mesire alanları, Kartaltepe Parkı ve Ovacık’ın içindeki park ile birlikte burada 300 dönümlük bir park alanımız var. Burası yaşanabilecek, sessiz sakin bir yer. Düzenli yerleşim var” diye konuştu.

MERKEZLERE YAKIN

Ovacık’ın her noktaya yakınlığıyla ilgili de bilgi veren Altınok, “Ovacık’ta inşaatlar yükselmeye devam ediyor. 5 yıl içinde buranın tamamen bitmesi bekleniyor. Ovacık, Kızılay’a 11 km, Ulus’a 8 km, sanayiye yakın, çoğu noktaya çok yakın mesafede, çevre yolunun dibinde” bilgilerini verdi.

DAİRELER 1 MİLYON 300 BİN TL’YE KADAR ALICI BULUYOR

Ovacık’taki daire fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Murat Altınok, “Daireler 750 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL fiyat aralığında alıcı buluyor. Daireler, lokasyondan ve projeden dolayı hem alıcısını hem satıcısını güldürüyor. Bir yıl önce 400-500 bin TL’ye sattığımız daireleri, şu an 900 ila 1 milyon TL arasına satıyoruz. Yüzde yüz kazandırdı. Pandemi döneminde faiz indiriminin yapılması ile bölgede boş daire neredeyse kalmadı” şeklinde konuştu.

MÜTEAHHİTLERE ÇAĞRI

Müteahhitleri, Ovacık’a davet eden Murat Altınok şu çağrıyı yaptı: “Altınok Emlak olarak hem yatırımcılara hem de müteahhitlere yardımcı olmaya hazırız. Ovacık’a yeni müteahhitleri bekliyoruz. Elimizde kupon arsalarımız var. Müteahhitlere verilecek arsaların oranını yüzde 50’den yüzde 47’lere kadar düşürdük.”

KEÇİÖREN’DEN GÖÇENLER TEKRAR GERİ GELİYOR

Murat Altınok, aynı soyadı taşıyan ancak herhangi akrabalığı bulunmayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un hem Keçiören’e hem de Ovacık’a bir değer kattığını söyledi. Murat Altınok, “Başkanımız Keçiören’i benimsedi ve sahiplendi. Bu durum insanlara olumlu yansıdı. Örneğin önceden Keçiören’de oturup da bir sebeple ayrılan kişiler tekrar Keçiören’e yerleşmeye başladı. İnsanlar daha huzurlu burada. Keçiören’de asayiş olayları azaldı, pazarlara düzen geldi” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-