  • BIST 1.425,900
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9400
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 13 °C
»

Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek

İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde okuyan öğrenciler, eğitimlerini büyük oranda pratik ağırlıklı gördükleri derslerle geleceğin şefleri olma yolunda ilk adımlarını atıyor.
Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek

İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Eğitim modelimizle ve öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla geleceğin şeflerini ve işletmecilerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca Türk mutfak kültürü, Osmanlı mutfak kültürü ve dünya mutfak kültürlerini inceleyerek yiyeceklerin bilimsel, tarihsel ve kültürel boyutları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler almaktadırlar. Gastronominin hem bir bilim hem bir sanat dalı olduğu düşüncesi ile geleceğin gastronomi uzmanlarına uygulamalı eğitimlerin yanı sıra temel sanat eğitimi, sağlıklı beslenme, gıda teknolojileri, gıda hijyen ve sanitasyonu, iş güvenliği, girişimcilik, pazarlama ve satış yöntemleri, muhasebe ve maliyet kontrolü gibi derslerle de kaliteli bir eğitim sunuyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNLENDİRİYORUZ"

Öğrencilerin aldıkları eğitimlerle ulusal ve uluslararası alanda geleneksel mutfakları korumak ve geliştirmek adına akademik ve bilimsel çalışma yapma imkânı bulduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Eğitim dönemlerinde düzenlenen seminer, söyleşi, teknik gezi ve kariyer günleri sayesinde öğrencilerimiz bilgi ve deneyimlerini arttırıp ve staj yapmak istedikleri kurumların insan kaynaklarıyla bir araya gelme fırsatını yakalıyorlar. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderiyoruz" diye konuştu.

"İŞ ALANI EN GENİŞ OLAN BÖLÜMLERDEN BİRİ"

Bölüm öğrencilerinin özellikle yurtdışı imkanlarından faydalanmasının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Onlara inanılmaz bir deneyim kazandırıyor. Dünya mutfaklarını birebir ait oldukları ülkelerde deneyimlemeleri ise kendileri için büyük tecrübe. Öğrencilerimiz aldıkları lisans diploması sayesinde beş yıldızlı otellerde, yiyecek içecek işletmelerinde, özel restoranlarda çalışabilmekte veya kendi işletmelerini açabilmektedir. Aşçılık okullarında ve mutfak akademilerinde eğitmen şef olarak çalışabilir, medyada TV programları yapabilir, yemek fotoğrafçısı veya eleştirmen olabilmektedir. Mezunlar ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademisyen olarak görev yapabilmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB, PCR zorunluluğunun kapsamını genişletti16 Eylül 2021 Perşembe 09:43
  • İşler Yayın Grubu hangi yayın evlerinden oluşuyor?15 Eylül 2021 Çarşamba 18:01
  • Türkiye’de en çok satan yks kitapları hangi yayınevine ait?15 Eylül 2021 Çarşamba 17:52
  • Türkiye'de satış rekoru kıran yayınevleri hangisi?15 Eylül 2021 Çarşamba 17:44
  • Ülkemizde en hesaplı paragraf soru bankası nerede?15 Eylül 2021 Çarşamba 17:24
  • En beğenilen paragraf kitabı hangisi?15 Eylül 2021 Çarşamba 17:11
  • TED Üniversitesi ‘Kurumsal Akreditasyon’ onayı aldı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:35
  • Akfen’den Balıkesir’de eğitime destek15 Eylül 2021 Çarşamba 14:25
  • LGS nasıl kazanılır? En beğenilen paragraf kitabı hangisi? En ucuz paragraf soru bankası nerede?15 Eylül 2021 Çarşamba 12:41
  • Türkiye’de en çok satan YKS kitapları hangileri, nerede?15 Eylül 2021 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti