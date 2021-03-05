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Müthiş Saitabat Şelalesi fotoğrafı: Saitabat Şelalesi nerde, nasıl gidilir?

Türkiye’nin şelalelerine en güzel örneklerden biri olan Saitabat Şelalesi nerde, saitabat şelalesine nasıl gidilir? Bursa Kestel'de bulunan Saitabat şelalesinin Uludağ’dan gelen sulardan oluştuğunu biliyor muydunuz? İşte müthiş Saitabat Şelalesi fotoğrafı
Müthiş Saitabat Şelalesi fotoğrafı: Saitabat Şelalesi nerde, nasıl gidilir?

Birer doğa harikası olan akarsuyu suyunun yüksekten dökülerek akmasıyla oluşan şelaleleri izlemeye doyamaz insan. 

Gerçektir ama masal gibi gelir. Nitekim o an insanda tarifi anlatılamayacak duygular yaşatır. 
Ruhun ferahlaması bunlardan sadece biridir. Dahası benzersiz görsellik, erişilmez serinlik… Her biri birer doğa harikası. 

Ülkemizde irili ufaklı pekçok şelale bulunuyor.

Antalya’da Düden şelalesi, Kastamonu’da Ilıca şelalesi, Sinop’ta Tatlıca şelalesi, Erzurum’da Tortum şelalesi, Düzce’de Güzeldere şelalesi, Konya’da Yerköprü şelalesi, Kayseri’de Kapuzbaşı şelalesi, Van’da Muradiye şelalesi, Mersin’de Yerköprü şelalesi; her biri Türkiye’nin şelalelerine birer örnek.

Bunlardan biri de, Saitabat Şelalesi.

Haberimizde, Saitabat şelalesine ait müthiş bir fotoğraf görüyorsunuz.

Dahasına ne gerek var aslında… Fotoğraf anlatmıyor mu, burada yazılabilecek her sözcüğü? 

İyisi mi biz şu soruya cevap verip, sizi müthiş Saitabat Şelalesi fotoğrafı ile başbaşa bırakalım. 

sesesese.jpg

Saitabat Şelalesi nerde, saitabat şelalesine nasıl gidilir?

Saitabat Şelalesi Bursa ilimizde; şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Kestel ilçesi sınırları içerisinde, Uludağ’ın eteklerinde bulunuyor. 

Uludağ’dan gelen suların aşağı akmasıyla oluşuyor. Yemyeşil çevresinde piknik alanları bulunuyor. 
Şelalenin adı yanı başındaki Saitabat Köyü’nden geliyor. 

Saitabat şelalesi ve çevresi yörede Güvercinlik adıyla da anılır. Bölge özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapar. 

Saitabat şelalesine nasıl gidilir?

Aracınızla Bursa şehir merkezinden Saabat şelalesine gitmek isterseniz, Ankara yoluna çıkıp, Kestel kavşağından sağa döndükten sonra yön oklarını takip edebilirsiniz. 

Şelaleye şehir merkezinden dolmuş ve otobüsle gitmek de mümkün ve yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Yazımızı, hobi olarak fotoğraf çekimi yapan Fatih Ay adlı arkadaşımızın deklanşöründen müthiş Saitabat Şelalesi fotoğrafını bir kez daha paylaşarak sonlandırıyoruz:

sesesese.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

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