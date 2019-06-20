Mutlu eden hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kuşcağız Mahallesinde ikamet eden omurilik hastası Fuat Tuğcu’nun evine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği akülü sandalye sözünü derhal yerine getirerek Tuğcu ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Başkan Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde Kuşcağız Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında omurilik hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Fuat Tuğcu’nun evine misafir oldu. Tuğcu ve eşi Halise Tuğcu’yla ile bir süre sohbet eden Başkan Turgut Altınok, engelli vatandaşın ihtiyaçlarını ve taleplerini sordu. Tuğcu ailesinin akülü sandalye talebi üzerine Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne verdiği talimatla akülü aracın Tuğcu ailesine ulaştırılmasını istedi. Bunun üzenine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri akülü sandalyenin teslimatı için gerekli işlemleri tamamlayarak akülü sandalyeyi Tuğcu ailesine teslim etti.

HALİSE TUĞCU: BAŞKANIMIZ BİZİ MUTLU ETTİ

Akülü aracı teslim alan Fuat Tuğcu’nun eşi Halise Tuğcu Akülü akülü sandalye için Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Başkanımızın evimizi ziyareti bizi çok mutlu etti. Eşimle yakından ilgilenerek ihtiyaçlarımızı sordu. 18 yıldır omurilik hastası olan ve yürüyemeyen eşim için akülü sandalye istedim. Bunun üzerine Başkanımız bize akülü sandalye sözü verdi. Ertesi gün de Keçiören Belediyesi yetkilileri bizi arayarak akülü sandalyenin teslimatını gerçekleştireceklerini belirttiler. Belediyeden gelen ekipler akülü sandalyeyi evimize kadar çıkardılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, Allah Turgut Altınok Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.