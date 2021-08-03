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Mutlu Sona Yaklaşıldı

Mamak Ekin Mahallesi’nde gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için yapımına başlanılan spor merkezinde mutlu sona yaklaşıldı.
Mutlu Sona Yaklaşıldı

YÜZDE 93'Ü TAMAM

Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli vizyon projelerden biri olan Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hızla yükseliyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve yapımı yüzde 93 seviyesine ulaşan havuz, mahalledekii gençleri madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak.

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İNCE İŞLER TAMAMLANDI

Spor kompleksinde, iç cephede ince işler tamamlandı. Havuzun çevre düzenleme havuz imalatları devam ediyor. Tesisin tamamlandığında spor merkezi olmasının yanında, geleceği şekillendirecek çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tesisin spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak hizmet vereceğini kaydetti.

YÜZDE 93’Ü TAMAM

Yapının yüzde 93’ünün bitirildiği proje 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Geleceğe yapılan yatırımların en önemlilerinden genç nesle olan yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bir yandan açılışları gerçekleştirirken bir yandan da temeller atıyoruz.”

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GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN KORUYACAK

“Gönül Belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Denizimiz yok ama yüzme havuzlarımızla yüzme ihtisasında önemli bir ilçe haline geliyoruz. Spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak hizmet verecek Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Merkezimiz, evlatlarımızı madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onların hayatı ilimle, irfanla, bilgiyle ve spor ahlakıyla okuyabilen nesiller olarak yetişmelerine imkân tanıyacak” dedi.

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HAVUZ DEĞİL YAŞAM ALANI

Adeta yaşam alanı olarak planlanan tesiste, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

 

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