Mutlu ve Refah yaşayabilmenin reçetesi

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, mutlu ve refah yaşayabilmenin reçetesinin milli görüş ve adil düzen olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan , milli görüş gömleğinin çıkarılması neticesinde; ekonomik ve toplumsal çöküşün çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, “Mutlu ve refah yaşayabilmenin en önemli çizgisi “milli görüş” çizgisi, hak ve hukukun üstün tutulmasını sağlayan tek düzen ise “adil düzen”dir. Biz; hak, adalet, ahlak ve fazilete dayalı sosyal düzenin vazgeçilmezliğini esas alan, ahlak ve maneviyatı üstün tutan görüşü temel alıyoruz” dedi.

YENİDEN REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı Etimesgut halkının siyasi nabzını tutmaya devam ederken geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor. Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe teşkilatında kurduğu güçlü kadrolar sayesinde saha çalışmalarında birçok partiyi arkalarında bıraktıklarını ifade ederek, bu çalışmalar sayesinde Etimesgut halkının teveccühünü kazandıklarını belirtiyor.

MİLLİ GÖRÜŞ VE ADİL DÜZEN VURGUSU

Yeniden Refah çatısı altında görev aldığı günden bu tarafa yaşlılar yurdu ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, STK ziyaretleri gibi tanışma ve kaynaşma ziyaretlerine periyodik olarak devam ettiklerini belirten ilçe başkanı Erdoğan, “Türkiye güçlü bir üniter devlettir. Biz siyasi partilerin görevi; ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada gücünü korumak ve daha da ileriye taşımak, halkının refahı ve mutluluğunu sağlayacak idari yönetimler oluşturulmasına vesile olmaktır. Ülkemiz şartlarında mutlu ve refah yaşayabilmenin en önemli çizgisi “milli görüş” çizgisi, hak ve hukukun üstün tutulmasını sağlayan tek düzen ise “adil düzen”dir.”

AHLAK VE MANEVİYATI ESAS ALIYORUZ

“Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Milli görüş gömleğinin çıkarılması neticesinde; ekonomik ve toplumsal çöküş çok daha hızlı ilerledi. Biz, Yeniden Refah Partisi olarak eleştirmek yerine, çözüm önerileri sunuyoruz. Hak, adalet, ahlak ve fazilete dayalı sosyal düzenin vazgeçilmezliğini esas alan, ahlak ve maneviyatı üstün tutan görüşü temel alıyoruz. Milli ve yerli üretimi teşvik ederek “Yeniden Büyük Türkiye” idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İLGİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR

Etimesgut İlçe Teşkilatı’nın çalışmalarının, Etimesgutlular tarafından büyük bir muhabbetle karşılandığını belirten Erdoğan; halk yoğunluğunun arttığı yerlerde üye kaydı için stantlar açtıklarını belirtti. Esnafa broşür ve maske dağıtımı yaptıklarını, dini bayramlarda halka mesaj gönderen genel başkanları Dr. Fatih Erbakan’ın mektuplarını ulaştırdıklarını hatırlatan Erdoğan, aşure dağıtarak azı çok ettiklerin hatırlattı.

GÜÇLÜ OLAN DEĞİL HAKLI OLAN GÜÇLÜ SAYILACAK

İftariyelik paketler ile evlerine yetişemeyen din kardeşleri ile lokmalarını bölüştüklerini, gıda ve yiyecek yardımları ile kimsesizlerin kimsesi olduklarını söyleyen Erdoğan, iktidara emin adımlarla yürüyen partilerinin “Önce ahlak ve maneviyat” anlayışı ile güçlü olanın haklı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü sayıldığı adil düzeni, Etimesgut halkının gönlüne nakşedeceklerini ifade etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA