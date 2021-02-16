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Mutlu yuva kurmak isteyen 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz verilen evlilik öncesi eğitimlerden sağlıklı ve mutlu bir yuva kurmak isteyen 1 milyon 200 binden fazla genç yararlandı.
Mutlu yuva kurmak isteyen 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı

Bakanlık, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve eğitim kitaplarıyla evlilik çağında olan ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarına ve huzurlu bir yuva kurmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Çiftlerin evlilik öncesi süreçte birbirlerini daha iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesi, etkili iletişim kurma yolları ve olası sorunlarla nasıl baş edecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı program, gençlere evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatının verilmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye genelinde ücretsiz olarak sunulan Evlilik Öncesi Eğitim Programından bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla genç yararlandı.

Salgınla mücadele döneminde 11 bin gence ulaşıldı
Bakanlık, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın ve yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmalarını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de devam ettirdi.

Evlilik öncesi eğitimlere sadece salgın döneminde katılan gençlerin sayısı 11 bin oldu.

Öte yandan 2020'de hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi ile eğitim programının tanınırlığını ve kamuoyu farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yürütüldü.

Bakanlık Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, proje kapsamında Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık ile Eğitici El Kitabı'nı hazırlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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