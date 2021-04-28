  • BIST 1.386
  • Altın 469,948
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Mutluluğun sergisi Ulucanlar’daydı

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Öğr. Gör. Dr. Saliha Özelmas Kahya’nın “sürdürülebilir mutluluk” temalı  sergisi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda açıldı.
Mutluluğun sergisi Ulucanlar’daydı

Eserlerinde, İskandinav ülkelerinde yaşamda huzur veren az sayıda veya miktarda şeylerin tadını çıkarma ve onlarla mutluluk yaratma sanatı olarak bilinen “Hygee” felsefesinden esinlendiğini söyleyen Saliha Özelmas Kahya, eserlerinin ortaya çıkış amacını şu sözlerle özetledi:

“Mutluluk için maddi varlık, zenginlik ön koşul değildir. İnsanlar, her dönem sevdikleri ve kendileri için daima azdan çok çıkararak mutluluk yağmurlarını yağdırmışlardır. Bu felsefeden esinlendiğim bu koleksiyonda işe yaramadığı düşünülen kullanılmış giysi parçaları, tekstil malzemeleri ve aksesuar parçalarını bir araya getirdim. Hoşgörü, doyum, özgür, bilge, huzur, hayat, erdem, uyanış, birlik, ritim ve yaşam gibi insana özgü niteliklerden yola çıkarak oluşturduğum her bir eser, koleksiyonun bütününde mutluluk yağmurunun bulutlarını oluşturmaktadır.”

0421_serv_ulcnlr_6.jpg

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”
Eserlerinde brikolaj tekniği kullandığını da sözlerine ekleyen Saliha Özelmas Kahya “Bütün bu duygularımı eserlerime de yansıttım. Burada, bu güzel atmosferde eserlerimi sergilediğim için de çok mutluyum. Bu güzel sanat alanlarını bizlere kazandırdığı ve sanatın ve sanatçının daima yanında olduğu için Sayın Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam 29 Nisan 2021 Perşembe 00:24
  • Mutluluğun sergisi Ulucanlar’daydı29 Nisan 2021 Perşembe 00:20
  • Arslanhane Camii UNESCO yolunda28 Nisan 2021 Çarşamba 04:20
  • Başkanı Mansur Yavaş'tan 100 milyon TL’lik destek paketi 28 Nisan 2021 Çarşamba 03:23
  • Burası Niagara değil! Burası Keçiören28 Nisan 2021 Çarşamba 02:22
  • Akdere’ye Dev Yatırım28 Nisan 2021 Çarşamba 01:26
  • Taksici esnafına Ramazan desteği28 Nisan 2021 Çarşamba 00:29
  • Pursaklar Belediye Araçları Emin Ellerde28 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
  • Keçiören Gümüşdere’de bahar temizliği28 Nisan 2021 Çarşamba 00:25
  • Bilardo Turnuva Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor28 Nisan 2021 Çarşamba 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti