  • BIST 1.447,260
  • Altın 486,42
  • Dolar 8,3900
  • Euro 9,9150
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

Düzce’de, nikah kıydıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında yaşamın yitiren Rüştü Can Ulcay (24) ile Münire Ulcay’ın (21), aileleri evliliğe karşı çıktığı için aceleyle nikah kıydıkları, ardından da yüzük almaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can Ulcay kaza yerinde, yanındaki eşi Münire Ulcay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Rüştü Can Ulcay’ın cenazesi bugün Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Münire Ulcay’ın cenazesini ise ailesi alıp, toprağa verilmek üzere Giresun'a götürdü.

100920211417299828654.jpg
AİLELER İZİN VERMEYİNCE KAÇIRMIŞ

Rüştü Can Ulcay'ın motosiklet tutkusunun yanında Çilimli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanı olduğu belirtildi. Rüştü Can Ulcay’ın Münire Ulcay ile bir yıl önce sosyal medyada tanıştığı, bu süreçte ailelerin genç çiftin evlenmelerine izin vermedikleri ifade edildi. Ulcay'ın bir hafta önce Giresun'a gidip Münire Ulcay’ı kaçırarak Düzce’ye getirdiği bildirildi.

100920211419209826658.jpg
YÜZÜK ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Dün de nikah kıydıktan sonra evlilik yüzüğü almak için kent merkezine yüzük almaya giderken kazada yaşamını yitirdikleri ifade edildi.

Kazadan 3 saat önce yapılan nikah töreninin ardından Münire Ulcay'ın sosyal medya hesabından 'Her şey seninle güzel' şarkısı adı altında fotoğraf paylaştığı görüldü. Rüştü Can Ulcay'ın ise motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor10 Eylül 2021 Cuma 14:11
  • 300’den fazla asker hastaneye sevk edildi10 Eylül 2021 Cuma 13:58
  • Uzmanlara göre 11 Eylül saldırısının dünyaya bedeli ağır oldu10 Eylül 2021 Cuma 13:51
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı10 Eylül 2021 Cuma 13:47
  • Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak10 Eylül 2021 Cuma 13:42
  • Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın10 Eylül 2021 Cuma 13:35
  • Tepki çeken görüntüler sonrası: Edremit Kaymakamı merkeze çekildi10 Eylül 2021 Cuma 13:32
  • Girdiği evden 80 bin lira çalan şüpheli yakalandı10 Eylül 2021 Cuma 13:26
  • e-Devlet'te yeni dönem! Entegre edildi10 Eylül 2021 Cuma 13:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel bilgilerini sorgulayan SGK çalışanlarına beraat10 Eylül 2021 Cuma 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti