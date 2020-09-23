Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 3 şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran tutuklandı. Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık 3 isim hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianame düzenledi. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Yıldız, Dükel ve Baran'ın, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.