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Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

EKVADOR’dan Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynırlarda yapılan aramada Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokain ile ilgili tutuklanan 5 şüpheli hakkında 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası
Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 16 Haziran’da Mersin Limanı’na gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde uyuşturucu maddelerden 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin uyuşturucu ithal etme suçundan 45'er yıldan 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. 

MUZUN DEĞERİ 918 BİN DOLAR, ELE GEÇİRİLEN KOKAİNİN DEĞERİ  YAKLAŞIK 63 MİLYON DOLAR’

Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede operasyona dair ayrıntılar da yer aldı. Şüpheli konteynırların yolculuk başından beri takibe alındığının belirtildiği iddianamede, Mersin Limanı’nda yapılan operasyondaki aramada 4 narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada iki noktada toplamda 1 ton 300 kilogram kokain bulunduğu belirtilen iddianamede "Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge'deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere TIR'lara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı, ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte; aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır” ifadelerine yer verildi. 

Muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği belirtilen iddianamede ayrıca ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu detayı da vurgulandı.

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