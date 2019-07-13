  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Muz, nohut ve yer fıstığı yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili

Bilim insanları, muz, nohut ve yer fıstığı yönünden zengin bir diyetin yetersiz beslenen çocuklarda bağırsak bakterilerini iyileştirdiğini ve büyümelerine yardımcı olduğunu tespit etti.
Muz, nohut ve yer fıstığı yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili

BBC’de yer alan haberde, ABD’li bilim insanlarının Bangladeşli çocuklara yönelik yaptığı araştırmada muz, nohut ve yer fıstığının vücuttaki sağlıklı mikropları artırdığı ve çocukların gelişimine yardımcı olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, öncelikle Bangladeşli çocukların sağlıklı bağırsaklarında bulunan başlıca bakteri türlerini inceledi, ardından da hayvanlarda hangi tür besin setlerinin bu bakteri türlerini güçlendirdiğini test etti.

Son olarak yetersiz beslenen 12 ila 18 aylık 68 bebek üzerinde çeşitli besinlerden oluşan diyet türlerini deneyen araştırmacılar içlerinde muz, soya, yer fıstığı unu ve nohutun bulunduğu diyet türünün kemik büyümesi, beyin gelişimi ve bağışıklık fonksiyonu ile bağlantılı bağırsak bakterilerini artırdığını tespit etti.

Çocukların gelişiminin yakından izlendiği araştırmada elde edilen sonuçların yetersiz beslenen çocuklarda kemik, beyin ve vücut gelişimine yardımcı olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada beş yaşın altında yaklaşık 150 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obez annelerin çocuklarında kanser riski artıyor11 Temmuz 2019 Perşembe 16:27
  • Nöronlardaki kusurlu proteinleri ayıklayan molekül bulundu11 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
  • Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:56
  • Bakan açıkladı: Yoğun bakımlarda yeni dönem09 Temmuz 2019 Salı 10:59
  • “Vegan beslenme biçimi sağlıklı değil”09 Temmuz 2019 Salı 10:37
  • İçme suyu onlarca kişiyi hastanelik etti09 Temmuz 2019 Salı 07:42
  • Uzmanından dondurma uyarısı07 Temmuz 2019 Pazar 11:26
  • 'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
  • Tüm gebelere HIV taraması06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
  • Maden suyu kullanarak kozmetik ürettiler05 Temmuz 2019 Cuma 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti