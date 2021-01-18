Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan muz yüklü kamyonetin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkisinde meydana geldi. Muz tüccarlığı yapan 67 yaşındaki İbrahim Baysal; Ahmet Yiğit (47) ve Gülseren Yiğit (45) çiftinin bahçesinden muz alarak, 07 UF 527 plakalı kamyonetine yükledi. Ahmet Yiğit ve eşi Gülseren Yiğit de İbrahim Baysal’ın kullandığı kamyonete binerek yola çıktı. İbrahim Baysal, muz bahçelerinin içinden geçen dar ve toprak yolda, kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Baysal ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet ve Gülseren Yiğit yaralandı.

Ahmet Yiğit, kendi imkanıyla araçtan çıkarak, evlerin bulunduğu alana gidip mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kazayı öğrenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek olay yerine gitti. Kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralılar, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan İbrahim Baysal ambulansla, Ahmet Yiğit ve Gülseren Yiğit ise özel araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan İbrahim Baysal’ın bacağında kırık olduğu, Ahmet Yiğit ve Gülseren Yiğit’in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.