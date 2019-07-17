Müze girişleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam daha yaptı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.
Denizli’deki Hierapolis (Pamukkale) ören yerinin giriş ücreti 50 TL’den 60 TL’ye çıktı.
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