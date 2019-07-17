Müze girişleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Söz konusu zamla birlikte Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 liraya yükseldi.