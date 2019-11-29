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Müze soyguncuları için yarım milyonluk ödül

Almanya’nın Saksonya eyaletinin başkenti Dresten’deki müzeyi soyan hırsızların yakalanması için yarım milyon euroluk ödül kondu.
Müze soyguncuları için yarım milyonluk ödül

Almanya'da tarihi ederlerin sergilendiği Dresten şehrindeki müzeyi soyan hırsızları yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği açıklandı.

40 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Polis ve savcılık bugün yaptığı ortak açıklamada, Grünes Gewölbe koleksiyonundaki mücevher hırsızlarının yakalanması için 40 kişilik uzman bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada çalınan eserlerin maddi değerinin yanı sıra tarihi ve manevi değeri olduğundan tam olarak değeri hakkında net bir rakam söylemenin mümkün olmadığı belirtildi. Hırsızları ihbar edenlere yarım milyon ödül verileceği kaydedildi.

MİLYARLARCA EUROLUK SOYGUN

Almanya'nın Dresden kentinde tarihi eserlerin bulunduğu şatonun içindeki Grüne Gewölbe koleksiyonu soyulmuştu.
Dresden Polisi, kıymetli taşlardan oluşan 3 binden fazla altın gümüş ve tarihi eserin sergilendiği koleksiyonun hırsızların hedefi olduğunu, hırsızlık olayından önce Augustus Köprüsü'nün altındaki elektrik kutusundan şatonun enerji kaynağının kesildiği, daha sonra milyarlarca euro değerindeki eserlerin sergilendiği şatonun içinde bulunan Grüne Gewölbe koleksiyonunun soyulduğunu bildirmişti.

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