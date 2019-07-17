Müzelere yüzde 20 zam geldi! İşte müzelerin zamlı fiyatları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ülke genelindeki 160, Ankara’daki 6 müze ve örenyerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. İşte müzelerin zamlı fiyatları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ülke genelindeki 160, Ankara’daki 6 müze ve örenyerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. İşte müzelerin zamlı fiyatları ...

Zam bu hafta başı itibariyle fiyatlara yansıtıldı. Başkent’in en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Anadolu Medeniyetler Müzesi 30 liradan 36 TL’ye, Etnografya Müzesi 10 liradan 14 TL’ye, Roma Hamamı Örenyeri ve Gordion Müzesi 6 liradan 7 TL’ye yükseldi. Ankara Cumhuriyet Müzesi’nin giriş ücreti yeni zamla birlikte 6 liradan 12 liraya yükseldi; tek bilet ile Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin de gezilebileceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce (DÖSİMM) ülke genelindeki 160, Ankara’daki 6 müze ve örenyerinin girişlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Müzekart’ın fiyatı da artırıldı. Geride bıraktığımız 15 Temmuz itibariyle ziyaretçilerden giriş ücretleri zamlı alınmaya başlandı. 2018 yılında da müze ve örenyerlerine yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan zamlarda Ankara Cumhuriyet Müzesi’nin giriş ücreti 5 liradan 6 TL’ye, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin giriş ücreti ise 20 liradan 30 TL’ye yükselmişti.

ANKARA’DA 6 MÜZEYE ZAM

İlgili bakanlık tarafından açıklanan zamlı listeye göre Başkent’te en çok ziyaret edilen 6 müze ve örenyerinin giriş ücretlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 müze arasına giren Ulus’taki Ankara Cumhuriyet Müzesi’nin giriş ücreti yeni zamla birlikte 6 liradan 12 liraya yükseldi; ancak tek bilet ile Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin de gezilebileceği belirtildi. Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin giriş ücreti ise 30 liradan 36 TL’ye çıkarıldı. Ankara Etnografya Müzesi’nin giriş ücreti 10 liradan 14 TL’ye, Ankara Gordion Müzesi ve Tümülüs Örenyeri ve Ankara Roma Hamamı Örenyeri’ninki ise 6 liradan 7 TL’ye yükseldi. Müze ve örenyerlerinin zamlanmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki göstererek bu zammın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

MÜZEKART’A DA ZAM

Müzekart’a da zam geldi. 50 lira olan Müzekart’ın yeni fiyatı 70 lira oldu. İndirimli olan Müzekart ise 20 liradan 30 liraya yükseldi.

CUMHURİYET MÜZESİ 1981’DE ZİYARETE AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Müzesi, 1923'te mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanan ve inşa edilen bu bina I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz kalması nedeniyle, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924'te yeniden düzenlendi. Yapı, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı ahşap tavan süslemesi, kemerler, saçaklar ve çinilerin yer aldığı bölümlerle bu dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Bu meclis binası, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylarının yaşandığı yerdir. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürdü. 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi” 23 Nisan 1981 tarihinde de “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla ziyarete açıldı.

DÜNYANIN SAYILI MÜZELERİNDEN BİRİ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında birinci seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etti. Dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla sergileniyor. 2015 – Eğlencenin Yıldızları” yarışmasında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, “En Başarılı Müze” kategorisinde ödüle layık görüldü. Müze 1921’de ziyarete açıldı.

İLK DEVLET MÜZESİ

Etnografya Müzesi Türk Milli karakterini, tarihini ve kültürünü yansıtır. Cumhuriyet döneminde müze olarak planlanıp yapılan ilk devlet müzesidir.

YILIN MÜZESİ YARIŞMASINDA FİNALE KALDI

Polatlı ilçesi Yassıhöyük Köyü'nde, 1963 yılında kurulan Gordion Müzesi, 1990’lı yıllarda eklenen depoları, laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu, açık ve kapalı teşhiri ile Türkiye’nin önemli müzelerinden birisidir. Başta Gordion kazılarından elde edilenler olmak üzere, Polatlı ilçesi civarından derlenen eserleri kronolojik olarak sergilemeye sunan müze 2000 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi yarışmasında finale kalmıştır.

BİRÇOK MEDENİYETİN İZLERİNE RASTLANDI

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri Ankara Ulus Çankırı Caddesi üzerinde, caddenin batısında 2,5 metre yüksekliğinde bir platonun üstünde bulunur. Höyük üzerinde yer alan hamamda 1938 yılında yapılan kazılarda Frig, Roma ve Bizans katları bulunmuş, kısmen de Selçuklu ve Osmanlı izlerine rastlanmıştır. Sürdürülen kazı çalışmaları neticesinde 1940-1943 yılları arasında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan bu muhteşem yapı biri palaestra, öteki kapalı hamam kısımları olmak üzere iki kısımdan ibarettir.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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