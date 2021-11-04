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Müzeye 2 Ayda 150 Bin Ziyaretçi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılan Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, yurt içi ve yurt dışından 150 bin kişiyi ağırladı.
Müzeye 2 Ayda 150 Bin Ziyaretçi

Ziyaretçiler arasında, çocuk, genç, yaşlı, kadın, emekli, çalışan, ev hanımı, siyasetçi, akademisyen, muhtar; toplumun her kesiminden insan yer aldı. Müze, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan gelen heyetlerden de büyük ilgi gördü.

Ziyaretçilere profesyonel tarihçi rehberler eşlik ediyor. Rehberler eşliğinde müzeyi gezen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk tarihini 60 bin metre karelik bir alan üzerinde heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattıklarını ifade ederek, "Müzemiz için kendi heykel atölyesi kurduk.  Tarihçi akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuzu oluşturduk. Bilim kurulumuzun görüşleri doğrultusunda müzemizi hayata geçirdik. Müzemiz Türkiye'de ilktir, dünyada benzeri yoktur. İstiyoruz ki insanımız, tarihini yalan yanlış, doğruluğu teyide muhtaç kaynaklardan değil; doğru kaynağından; gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek öğrensin. Bu müzemiz tarihini öğrenmek, yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak isteyen herkes için büyük bir fırsattır. Herkesi müzemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

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