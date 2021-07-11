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Müzeye hayran kaldılar

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ettiler. Engelliler, müze görevlileri eşliğinde müzeyi gezerek bilgi aldılar.
Müzeye hayran kaldılar

Şanlı Türk tarihinin heykel, resim rölyef ve kompozisyonlarla anlatıldığı müze engelli ve ailelerinin beğenisini kazandı. Engelli ve aileleri heykel ve panaromik resimler önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ömer Uzun, müzenin Ankara'ya çok önemli bir değer kattığını belirterek, "Engelli ve ailelerimiz müzeye hayran kaldılar. Herkesin mutlaka bu müzeyi gelmesi görmesi, şanlı tarihimizi doğru kaynağından adeta yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Enver Başkan'a böyle bir müzeyi kazandırdığı için engelli ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum " dedi.

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TÜRK TARİHİ BURADA

Bağlıca Mahallesi'nde 55  bin metre kare alan üzerine kurulu Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden yazar ve düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır.  Bunun yanı sıra, ünlü ressam Yaşar Zeynalov’un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri, konferans salonu, kütüphane gibi birçok donatı da bulunuyor.

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