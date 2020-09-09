Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar var bunlardan bir tanesi de muzır. Peki, doğrusu muzır mı muzur mu? muzır ne demek? muzur ne demek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabı "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde sadece 18 yaşından büyüklere satılabileceğini duyurarak kitabı muzır yayın ilan etti. Peki, muzır ne demek?

Bazıları Muzur olarak kullanırken bu kelimenin doğru yazılışı muzırdır. Muzır kelimesi Arapça kökenli olup TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

Muzır ne demek?