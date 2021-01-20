Myanmar, Arakanlı mültecileri yurtlarına yeniden yerleştirmeye bu yıl başlayacak

Myanmar, ülkedeki baskı ve şiddetten kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin bu yıl içinde yurtlarına dönmesini kabul etti.

Mültecilerin yeniden yurtlarına yerleşmesi için Çin öncülüğünde Myanmar ile Bangladeş hükümetleri arasında yapılan görüşme olumlu sonuçlandı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Mesud bin Mümin, çevrim içi gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların bu yılın ikinci çeyreği içinde yurtlarına dönmeye başlayabileceklerini bildirdi.

Bakan Mümin, Bangladeş tarafının görüşmede geri dönüşün yılın ilk çeyreğinde başlatılmasını talep ettiğini ancak Myanmarlı yetkililerin lojistik ve fiziksel düzenlemeler yapılması gerektiğini ileri sürerek ikinci çeyreğe ertelediğini belirtti.

Öte yandan, Mümin, Çin ve Myanmar'ın mültecilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için Arakan eyaletinde uluslararası kuruluşların gözlemci olarak bulunması gerektiğine ikna olduğunu ifade etti.

Çin'in yeniden yerleştirmenin ilk aşamasında Arakanlı mültecilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Mümin, "Mültecilerin yurtlarına geri dönmesi, Rohingya krizinin tek çözümüdür. Bunun başka alternatifi yoktur." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusunca öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü. Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.