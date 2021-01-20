  • BIST 1.556
  • Altın 442,627
  • Dolar 7,4424
  • Euro 9,0126
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Myanmar, Arakanlı mültecileri yurtlarına yeniden yerleştirmeye bu yıl başlayacak

Myanmar, ülkedeki baskı ve şiddetten kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin bu yıl içinde yurtlarına dönmesini kabul etti.
Myanmar, Arakanlı mültecileri yurtlarına yeniden yerleştirmeye bu yıl başlayacak

Mültecilerin yeniden yurtlarına yerleşmesi için Çin öncülüğünde Myanmar ile Bangladeş hükümetleri arasında yapılan görüşme olumlu sonuçlandı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Mesud bin Mümin, çevrim içi gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların bu yılın ikinci çeyreği içinde yurtlarına dönmeye başlayabileceklerini bildirdi.

Bakan Mümin, Bangladeş tarafının görüşmede geri dönüşün yılın ilk çeyreğinde başlatılmasını talep ettiğini ancak Myanmarlı yetkililerin lojistik ve fiziksel düzenlemeler yapılması gerektiğini ileri sürerek ikinci çeyreğe ertelediğini belirtti.

Öte yandan, Mümin, Çin ve Myanmar'ın mültecilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için Arakan eyaletinde uluslararası kuruluşların gözlemci olarak bulunması gerektiğine ikna olduğunu ifade etti.

Çin'in yeniden yerleştirmenin ilk aşamasında Arakanlı mültecilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Mümin, "Mültecilerin yurtlarına geri dönmesi, Rohingya krizinin tek çözümüdür. Bunun başka alternatifi yoktur." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusunca öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü. Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SETA'dan yargı mensuplarının sosyal medya kullanımına ilişkin rapor20 Ocak 2021 Çarşamba 14:53
  • Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32
  • TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
  • İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı20 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınanların sayısı 198'e ulaştı20 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin gaspla takdimini bekleyenler çok bekler20 Ocak 2021 Çarşamba 13:54
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kartopu oynadı20 Ocak 2021 Çarşamba 13:42
  • Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi20 Ocak 2021 Çarşamba 13:41
  • Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı20 Ocak 2021 Çarşamba 13:40
  • Bolu'da dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü20 Ocak 2021 Çarşamba 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti