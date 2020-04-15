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Myanmar durmka bilmiyor: soykırıma odaklandı

Myanmar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de Arakanlı Müslümanlara yönelik suç işlemeyi sürdürdüğü bildirildi.
Myanmar durmka bilmiyor: soykırıma odaklandı

Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) yayımladığı raporda, dünya ülkeleri Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, Myanmar'ın silahlı çatışmalara, soykırım ve suç eylemlerine odaklandığı belirtildi. 

Raporda, Arakan eyaletindeki en az 7 şehirde binlerce Arakanlı Müslüman'ın uydurma ve asılsız suçlarla veya herhangi bir suçlama olmaksızın hapishanelere atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şubat ayında ülke içinde belgeleri olmadan seyahat eden 7’si kadın ve biri çocuk 15 Arakanlı Müslüman'ın hızlıca yargılanarak cezaevine gönderildiği aktarılan raporda, buna benzer çok sayıda vaka olduğu vurgulandı.

Raporda, ülke içinde yerinden edilen Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda, Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik grupların köylerinde Kovid-19 salgın riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Myanmar'da Kovid-19 vaka sayısı 74'e yükselirken, salgın sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

İİT ve uluslararası camiaya çağrı
Raporda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası camiadan, Myanmar hükümetine, Arakanlı Müslümanlar dahil olmak üzere Arakan'daki tüm toplulukların Kovid-19 salgınına karşı korunması, yanlış suçlamalarla mahkum edilen tüm Arakanlı Müslümanların salıverilmesi, Arakanlı Müslümanların kamplarına Kovid-19'la mücadele kapsamında gerekli yardımların sağlanması, bölgedeki internet kısıtlamalarının kaldırılması ve Arakan eyaletinin kuzeyindeki şiddetin durdurulmasına ilişkin çağrıda bulunması talep edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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